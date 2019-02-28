توقيع اتفاقية النقل البري بين العراق والأردن

2019/02/28 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شروط النقل البري عبر معبر طريبيل - الكرامة بين العراق والأردن .

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