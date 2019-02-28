‎محافظ البصرة انخفاض عملية التبادل التجاري مع ايران بسبب العراقيل الموجودة في منفذ الشلامچة مما اثر على واردات المدينة

2019/02/28 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن انخفاض عملية التبادل التجاري بين البصرة والجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب بعض العراقيل الموجودة في منفذ الشلامچة الحدودي .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان العراقيل الموجودة في منفذ الشلامچة تسببت بانخفاض عملية التبادل التجاري بين البصرة والجانب الإيراني ،مشيراً الى […]

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