رئيس ريال مدريد السابق يتوقع المدرب المقبل خلفاً لسولاري

2019/02/28 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يرى رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري لن يستمر في منصبه، خلال الفترة المقبلة.

ونشر كالديرون، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "لدي شعور وأكثر من ذلك، أن الموسم المقبل، سيجلس مورينيو على دكة بدلاء ريال مدريد".

وعن هزيمة الملكي بثلاثية ضد برشلونة، علق ان "ريال مدريد كان أفضل من برشلونة، وكان لديه العديد من الفرص للانتصار بالمباراة، ومن المؤسف أن اللاعب الذي كان يحول الفرص إلى أهداف يعيش حالياً في تورينو"، في اشارة الى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأقصي ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، على يد غريمه التقليدي برشلونة، وتأهل البلوغرانا للنهائي السادس على التوالي للبطولة.

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