2019/02/28 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير التخطيط، نوري الدليمي، الخميس، مع عدد من محافظي المحافظات سبل تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع للعام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن وزير التخطيط ترأس "اجتماعاً موسعاً ضم محافظي بغداد، البصرة، بابل، الانبار ، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ميسان، وذي قار، بحضور وكيلي الوزارة، والملاك المتقدم فيها"، مبينةً أن الاجتماع جرى خلاله "بحث السبل الممكنة لتذليل التحديات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع في المحافظات للعام الجاري، وفقاً لتخصيصات موازنة عام 2019، والتي خصص 70٪ منها للمشاريع مستمرة التنفيذ، و30٪ للمشاريع الجديدة، وذلك وفقاً لأولوية مسبقة بحسب أهمية كل مشروع منها، لاسيما مشاريع الخدمات البلدية، وقطاعي الصحة والتعليم".

وشدد الدليمي، بحسب البيان، على "أهمية التوجه نحو خطط عمل مرحلية، يتم من خلالها دعم الجهود التنفيذية، ورصد أي تلكؤ في مراحل تنفيذ المشاريع والمعالجة الفورية لها"، داعياً "الحكومات المحلية كافة، الى الاسراع في تقديم خططها لعام 2019، للمصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط، والبدء بإجراءات الصرف والتنفيذ، من قبل الجهات المعنية في الحكومة المركزية".

من جانبهم، أكد المحافظون "توحيد الجهود مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يبحث استراتيجية تنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة مع عدد من الحكومات المحلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يبحث استراتيجية تنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة مع عدد من الحكومات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).