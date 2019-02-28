2019/02/28 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع العراق والاردن، الخميس، إتفاقية النقل البري للركاب والبضائع وذلك لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "إنطلاقا من العلاقات المتميزة بين العراق والاردن ورغبتهما في تعزيز وتطوير آفاق التعاون بينهما في المجالات التي تخدم النقل البري الدولي للركاب والبضائع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، جرى في العاصمة الاردنية، اليوم الخميس، وبحضور وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي توقيع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومتي العراق والمملكة الاردنية الهاشمية".





ونقل البيان قول لعيبي، على هامش مراسم التوقيع، إن "ما جرى هو حصيلة عمل مشترك بين الجانبين لتعزيز الحركة التجارية"، مشيراً إلى أن "هناك تسهيلات كبيرة سيتم توفيرها لرفد الاقتصاد الوطني للبلدين الشقيقين".

وعبر لعيبي عن "سعادته الكبيرة للوصول لهذه الاتفاقية التي تعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية وتفعيل التنسيق بشأنهما للدفع بها إلى آفاق أرحب لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والاردن يوقعان اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والاردن يوقعان اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).