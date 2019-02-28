“قسد” تعثر على مقبرة جماعية في الباغوز بسوريا

2019/02/28 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قال عدنان عفرين القائد في قوات سوريا الديمقراطية، إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث، التي يعتقد أنها ليزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش، في منطقة استردتها قواته من التنظيم في الآونة الأخيرة.وقال عفرين، إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم […]

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