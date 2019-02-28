وزارة الكهرباء تناشد “الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب العراقي” لإسنادها

2019/02/28 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ناشدت وزارة الكهرباء، الخميس، “الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب العراقي” لإسنادها من خلال التكاتف والتآزر بهدف البناء والإعمار ومكافحة الفساد بكل الأوجه.وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (28 شباط 2019)، أن “الوزارة تناشد الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب العراقي لاسنادها من خلال التكاتف والتآزر بهدف البناء […]

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