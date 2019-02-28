سواق مركبات المحافظات يستجدون الركاب خارج المرأب ..دعوة للقضاء على هذه الظاهرة

2019/02/28 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت مديرية المرور العامة غرامات على المركبات التي (تعزف) موسيقى صاخبة بدلا عن المنبه الاعتيادي (الهورن)، وبعد تحجيم هذه الظاهرة استشرت ظاهرة سلبية جديدة من قبل بعض سواق مركبات الاجرة وهي استجداء الركاب في الشوارع القريبة من المرائب،

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