برهم صالح يؤكد للوفد الكويتي ضرورة التواصل بين المؤسسـات التشريعيـة للبلديـن الشقيقيـن

2019/02/28 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكـد رئيس الجمهورية برهم صالح عمق العلاقات التأريخية بين العراق والكويت، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وضرورة التواصل بين المؤسسات التشريعية للبلدين .واشاد صالح خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له ، بمواقف الكويت الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لاسيما المساعدة في […]

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