رئيس الجمهورية يؤكد اهمية الحوار بين مكونات كركوك

2019/02/28 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، خلال استقباله محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ، اهمية الحوار بين مكونات كركوك ، وان يكون حل المشاكل والخلافات داخليا .وذكر مكتب محافظ كركوك في بيان صحفي :” ان الرئيس برهم صالح استقبل المحافظ ، واستمع منه الى عرض عن اوضاع كركوك وجهود تأمين الخدمات فيها “.واضاف […]

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