2019/02/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..علقت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، على اتهامها بمفاوضة عصابات داعش الإجرامية في معركة الحضر بمدينة الموصل، فيما اكدت أنها لم تشارك في هذه المعركة.وفي بيان صحفي تابعه / الأنصار/، ذكرت القيادة: “تعقيبا على ما قاله الخبير الاستراتيجي والعسكري مؤيد سالم الجحيشي… إن الشرطة الاتحادية أبلت البلاء الحسن وتشرفت بالاشتراك الفعلي بـ 23 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اتهامها بمفاوضة داعش..



الاتحادية: نحن من يدافع ويحرر الأرض والعرض ولا نساوم عليهن alansaar.

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