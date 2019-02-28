2019/02/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق، اليوم الخميس، أن العراق هو نبض العروبة وامتداده عربي وهو سباق للتصدي للقضايا العربية في جميع أنحاء العالم.جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي ذكر اليوم إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر في بغداد، تأكيداً للمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردًا على تصريحات الغانم..



عصائب أهل الحق: العراق نبض العروبة وامتداده عربي alansaar.

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