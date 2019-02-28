الرئيس برهم صالح يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت

2019/02/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، حيث لفت الرئيس برهم صالح، الى عمق العلاقات التاريخية بين العراق والكويت، مشددا على ضرورة تواصل المؤسسات التشريعية بين البلدين.

واشاد رئيس الجمهورية بمواقف الكويت الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لاسيما المساعدة في إعادة النازحين والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأكد الغانم حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، والوقوف الى جانبه، ومساندته في المجالات كافة، مشيداً بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد تنظيم داعش الارهابي.

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