المنتخب العراقي يعلن إبعاد مدرب اللياقة الثاني وتسمية مدرب مساعد جديد

2019/02/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، إجراء تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب.وذكر الاتحاد، في بيان أن "مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، أبدى تفهما كبيرا لطروحاتنا، ومناقشاتنا معه كانت إيجابية".وأضاف البيان، "اتفقنا على ضرورة إبعاد مدرب اللياقة الثاني أوسكار (نجل كاتانيتش)، وتسمية مدرب مساعد جديد".ولفت إلى أنه "لم تتم تسمية أي مدرب للعمل مع الملاك (الطاقم) التدريبي الجديد، وسنعلن عن الاسم الجديد في غضون اليومين المقبلين".وفي 16 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات: أربيل وكربلاء والبصرة.واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

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