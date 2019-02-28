تكليف نائب محافظ الديوانية بادارة تربية المحافظة بعد اقالة مديرها

2019/02/28 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ الديوانية سامي الحسناوي امرا اداريا بتكليف النائب الثاني للمحافظ بادارة المديرية العامة لتربية الديوانية.وقال مصدر في المحافظة ان امرا صدر عن الحكومة التنفيذية يقضي باعفاء مدير عام تربية المحافظة عقيل عبد السادة عبيد من منصه ا .واضاف” تم تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية ملك كاظم كاطع بادارة تربية المحافظة من موقع […]

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