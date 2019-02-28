2019/02/28 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -عراق برس-28شباط/ فبراير: أقر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، الخميس ، بقتله ما لا يقل عن 1257 مدني “بالخطأ” خلال عملياته لملاحقة عناصر داعش، في العراق وسوريا.

انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي يقر بقتل التحالف الدولي 1257 مدنياً في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي يقر بقتل التحالف الدولي 1257 مدنياً في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).