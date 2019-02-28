الداخلية البريطانية : لدينا 900 بريطاني داعشي ومئات الاطفال في العراق وسوريا

2019/02/28 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف وزير الداخلية البريطاني أن 900 شخص يحملون الجنسية البريطانية غادروا البلاد للانضمام الى تنظيم داعش في المناطق العراقية والسورية.ونقلت صحيفة الميرور البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن وزير الداخلية ساجد جاويد قوله إن “حوالي 900 بريطاني غادروا للانضمام الى التنظيم الارهابي وان هناك مئات الاطفال الذين ولدوا […]

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