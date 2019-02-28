أمين عام أوبك: أنقذنا سوق النفط من الانهيار

2019/02/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى الأمين العام لمنظمة أوبك أن أعضاء المنظمة ساهموا في حل مشاكل صناعة النفط، وأن ثورة إنتاج النفط الصخري الأمريكي ساعدت في منع "فوضى كبير في سوق النفط".





وقال محمد باركيندو في تصريحات لمحطة سي.إن.بي.سي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن أوبك أدت خدمة عظيمة للمنتجين والأسواق العالمية عبر قرار خفض الإنتاج.





ومنذ يناير الماضي بدأت منظمة أوبك وروسيا خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً للمساهمة في عودة توازن الأسعار لسوق الخام.





وأضاف باركيندو: "القرارات التي اتخذتها أوبك جنباً إلى جنب مع الشركاء غير الأعضاء ساهمت حرفياً في إنقاذ تلك الصناعة من انهيار تام".





ويرى باركيندو أن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة ساعدت المنتجين الأمريكيين، قائلاً: "يمكنك أن تسأل المنتجين في الحقول الصخرية في الولايات المتحدة ما إذا كانوا استفادوا من الإجراءات التي اتخذناها على مدار السنوات أم لا".





وفي الوقت نفسه، فإن باركيندو يرى أنه بدون ثورة الإنتاج الصخري الأمريكي "فإن العالم كان سينخرط في فوضى كبيرة في سوق الطاقة، لكن بفضل زيادة المعروض من النفط الصخري فإننا كنا قادرين على الوفاء بالطلب الحالي على الخام".





وكان الرئيس الأمريكي قد طالب أوبك بالهدوء والاسترخاء خلال تغريدة عبر "تويتر"، مشيراً إلى أن أسعار النفط مرتفعة للغاية.





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