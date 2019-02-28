عدد المهاجرين الأوروبيين لبريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 2009

2019/02/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض صافي عدد المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة بنهاية سبتمبر الماضي لأدنى مستوى في 9 سنوات، ولكن عدد المهاجرين غير الأوروبيين سجل أعلى مستوى في 14 عاماً.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (الفارق بين الوافدين والمغادرين) تراجع إلى 57 ألف فرد في فترة الـ12 شهر المنتهية في سبتمبر الماضي.





وتستعد المملكة المتحدة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل، وسط احتمالات لتأجيل القرار لحين اتفاق الطرفين على صفقة تنظم التعاملات.





أما صافي عدد المهاجرين غير الأوروبين إلى المملكة المتحدة خلال فترة الـ12 شهر المنتهية في سبتمبر الماضي زاد 283 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ 2004.





وإجمالاً فإن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة سجل 627 ألف فرد، أما عدد المهاجرين خارجها بلغ 345 ألف فرد، ليصبح صافي عدد الأشخاص الذين استقروا في البلاد 283 ألف شخص.





وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.08% إلى 1.3298 دولار.





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