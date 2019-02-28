بعد مذبحة الكمأ.. العراق يمنع مواطنيه من الخروج إلى صحراء الأنبار

2019/02/28 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وجهت قيادة عمليات الانبار، بمنع المواطنين من الخروج إلى صحراء محافظة الانبار لجمع الكمأ بعدما تعرض عدد من المواطنيين إلى الاختطاف من قبل داعش.وأظهرت وثيقة أطلع عليها “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، أن قيادة العمليات أمرت قيادتي الفرقة 7و8 بمنع المواطنين من الخروج إلى صحراء محافظة الانبار لجمع الكمأ على خلفية اختطاف […]

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