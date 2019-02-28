هيئة إعمارها لـ “ناس”: بدء العمل بـ “15” مشروعا خدميا في هذه المحافظة

2019/02/28 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استأنفت محافظة بابل، الخميس، العمل بـ (15) مشروعا خدميا بعد توقف دام 6 سنوات على خلفية الأزمة المالية التي شهدتها البلاد.وقال رئيس هيئة الإعمار في بابل، علي جبار ملوح، لـ”ناس” اليوم (28شباط2019) ان “اسئناف العمل بدأ بـ (15) مشروعا في المحافظة من مجموع المشاريع المتوقفة منذ عام 2014 بسبب الأزمة المالية […]

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