2019/02/28 | 16:58

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شفق نيوز/ تعهدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكوردية والمدعومة من الولايات المتحدة الامريكية، بالإعلان خلال أسبوع عن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش.

وجاء هذا التصريح على لسان مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا الديمقراطية، في شريط مصور نشر اليوم الخميس.

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