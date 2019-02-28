التميمي ترد على اتهامات مدير عام مصرف الرشيد وتتوعده بـ

2019/02/28 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

ردت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، الخميس، على الاتهامات التي وجهت إليها من قبل مدير عام مصرف الرشيد، وفيما أشارت إلى رصدها "مخالفات وفساد" في المصرف، تعهدت بكشف هدر بأموال الدولة وفساد بالمليارات بـ"الوثائق الدامغة".

وقالت التميمي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "السيد (زياد طارق كاظم) الموظف في مصرف الرشيد قد كشف مخالفات مالية خطيرة بالمليارات وساهم بكشف الفساد ووثقه في تحقيقات إدارية أغفلها المصرف الذي سعى إلى التغطية عليه".

وأضافت التميمي أنها رصدت "مخالفات مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى عديدة بالمئات وهي جاهزة لارسالها الى هيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس الفساد الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وستعلن عنها خلال مؤتمر صحفي قريبا جداً".

وأبدت التميمي استغرابها من "تصرف مدير عام مصرف الرشيد الذي كافأ الموظف الذي كشف الفساد بنقله من محل عمله على الرغم من خبرته الواسعة في ما يقوم به من أعمال، وعاقب المتورطين بالتجاوز على أموال الدولة بتمكينهم من البقاء في مواقعهم التي سهلت لهم التجاوز على أموال الدولة"، لافتة إلى أن "هذا التصرف سيوصل رسالة خاطئة للموظفين النزيهين باعتبار أن كل من سيقوم بكشف ملفات فساد ستتم معاقبته وإبعاده".

واشارت التميمي ألى أنها ستقوم بـ"عرض عدد كبير جدا من الملفات التي تتضمن المخالفات المالية والإدارية التي تورط بها مصرف الرشيد ومؤسسات اخرى في مؤتمر صحفي عن قريب تتضمن هدر اموال الدولة وفساد بالمليارات بالوثائق الدامغة".

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