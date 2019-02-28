خاص | سائرون تنفي الاتفاق مع الفتح على استحداث وزارة جديدة للفياض

2019/02/28 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

نفى النائب عن تحالف سائرون صباح حسن محمد، اليوم الخميس، قيام تحالفا الفتح وسائرون بالاتفاق على استحداث وزارة جديدة ترضية لفالح الفياض مقابل سحب ترشيحه.

وقال محمد في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان "الانباء التي تتحدث عن اتفاق ما بين الفتح وسائرون على استحداث وزارة جديدة ترضية لفالح الفياض عارية عن الصحة"، مؤكدا "رفض تفصيل الوزارات على حسب الشخوص"، على حد تعبيره.

واضاف، ان "تحالفي الفتح وسائرون توصلا الى شبه اتفاق بشأن تغيير فالح الفياض وهناك انفتاحا للتغيير"، مبينا ان "الامور ما زالت على حالها ولا يوجد اي شيء جديد".

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