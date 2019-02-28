الأولى منذ رئاسته.. ايران تكشف تفاصيل زيارة روحاني الى العراق

2019/02/28 | 16:58

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شفق نيوز/ يستعد الرئيس حسن روحاني، لزيارة العراق في آذار/مارس المقبل، في أول زيارة له إلى بغداد منذ رئاسته لإيران عام 2013.وذكر تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، أن روحاني يعتزم زيارة العراق في الـ 11 من آذار/مارس المقبل برفقة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين كبار أبرزهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي.وكشف التقرير ”أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قام بزيارة لبغداد استغرقت يومًا واحدًا ضمن استعدادات زيارة روحاني للعراق“، معتبرًا أن ”زيارات محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي ووزير النفط، بيجن زنغنه للعراق في الأشهر الماضية كانت للتنسيق مع المسؤولين العراقيين للزيارة المرتقبة لروحاني“.واعتبر الوكالة، أن زيارة روحاني للعراق في هذا التوقيت تأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، لا سيما في مرحلة ما بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.واستشهدت بتصريحات سابقة لروحاني حول التبادل التجاري بين طهران وبغداد، حيث ذكر أن التبادل الاقتصادي بين البلدين يُقدر بحوالي 12 مليار دولار، فيما يعتزم مسؤولو البلدين زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.وكان وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كشف خلال زيارته العراق في كانون الثاني/يناير الماضي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال شهر آذار/مارس تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي ورئيس الوزراء.يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العراق منذ تقلده رئاسة إيران عام 2013 .

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