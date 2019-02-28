2019/02/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ،الخميس، إن خشية البعض من إيران تعود الى انها تصنع أمنها وتقدمها بنفسها.وقال ظريف في كلمة له خلال ملتقى “دراسة سبل الوصول الى المرجعية العلمية” المقام في جامعة الطب بطهران ان “مستقبلا وضاء ينتظر البلاد على الصعيد الدولي من حيث الثقة بالنفس والاستقلال والصمود والعلم والمعرفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف: استقلال إيران من أهم أسباب فشل أمريكا alansaar.

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