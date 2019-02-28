2019/02/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يواجه مستقبل الرئيس الأمريكي السياسي أوضاع حرجة؛ بسبب التصرفات الطائشة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرتبط مع ترامب بعلاقة وثيقة، حيث طالبت العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الإدارة بتقديم أجوبة حول الكيفية التي وصلت فيها الأسلحة الأمريكية لأيدي جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن.وقاد رئيس اللجنة النائب إليوت إنجيل، أعضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكونغرس يستجوب ترامب بشأن أسلحة أمريكية زودت بها السعودية والإمارات الإرهابيين باليمن alansaar.

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