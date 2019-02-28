التخطيط تبحث إستراتيجية تنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة مع الحكومات المحلية

2019/02/28 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن بحثها مع الحكومات المحلية خلال اجتماع اليوم، تنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة ضمن موازنة 2019.وذكر بيان للوزارة تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس اليوم ، اجتماعاً موسعاً ضم محافظي بغداد، البصرة، بابل، الانبار ، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ميسان، […]

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