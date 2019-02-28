فشل أسد حاول مساعدة لبؤة في صيد غزالة – فيديو

2019/02/28 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تاريخ مملكة الحيوان، هناك فكرة أن اللبؤة تقع على عاتقها مهمة الصيد أما الذكور مهمتهم الحماية والمراقبة، وفي مشهد طريف رصده “بيتر كوبر” خلال زيارته لحديقة كروجر الوطنية، فشلت لبؤة في صيد غزالة عندما حاول أسد التدخل لمساعدتها.

وقال بيتر إنه تواجد على ضفة نهر، ورصد قطيعا من الغزلان في مكان قريب، وشاهد القطيع يتجه نحو النهر بالقرب من الأسود، وبينما قطيع الغزلان يجد نفسه محاصرا بالأسود، بدأت لبؤة في مطاردتهم.

وتدخل أحد الأسود للمساعدة، لكن انتهى الحال بالاصطدام برأس اللبؤة وهروب الغزالة، التي بدت مرتبكة في البداية من المحاولة الفاشلة للأسدين، لكنها فرت بكل قوتها من المكان.

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