2019/02/28 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تغيير حكم مباراة الكلاسيكو المقبلة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير، أن" أونديانو مايينكو سيتولى مسؤولية إدارة مباراة الكلاسيكو، بدلا من هيرنانديز هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام".

يشار الى ان" برشلونة يصدر مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة".

انتهى..م.ر

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