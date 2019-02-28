2019/02/28 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، والوفد المرافق".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد وصل العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع.

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).