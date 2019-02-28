2019/02/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للهبوط وفقاً للتوقعات خلال الشهر الجاري، ليكون التراجع الأول خلال عام 2019.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "نيشن وايد"، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل البريطانية تراجعت بنسبة 0.1% في شهر فبراير الجاري مقابل زيادة بنحو 0.2% في يناير الماضي.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف تتراجع بنسبة 0.1% خلال فبراير.





أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل داخل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي شهد نمواً بنسبة 0.4% خلال فبراير الجاري مقارنة بـ 0.1% نمو المسجلة في يناير الماضي.





وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة، فسجل 211.304 ألف جنيه إسترليني خلال فبراير مقابل 211.966 ألف إسترليني في يناير الماضي.





وأشار البيان إلى أن ثقة المستهلكين تراجعت في الفترة الماضية وسط هبوط في طلبات الشراء ما أثر على الأسعار، على الرغم من تباطؤ المعروض أيضاً.





وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3306 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار المنازل البريطانية تعاود التراجع خلال فبراير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار المنازل البريطانية تعاود التراجع خلال فبراير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).