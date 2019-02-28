المركزي العراقي: ارتفاع مبيعات العملة لـ132 مليون دولار بمزاد الخميس

2019/02/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد اليوم الخميس، إلى 132 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 121.76 مليون دولار في مزاد الأربعاء، بزيادة بلغت 10.24 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات البنك العراقي الصادرة اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفاً.





وقال المركزي في بيان، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم الأحد القادم، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 151.54 مليون دولار.





وأوضح البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 131.71 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 300 ألف دولار.





ووفقاً لبيان المركزي، تم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.





وفي مزاد الأربعاء، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع المبيعات إلى 121.76 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 135.85 مليون دولار في مزاد الثلاثاء، بانخفاض 14.09 مليون دولار.





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