2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تواصل السلطات الصهيونية إجراءاتها المشددة وغير الإنسانية بحق الأسيرات الفلسطينيات القابعات داخل أقبية معتقل “الدامون”، حيث تنتهج هذه السلطات الظالمة أساليب تعذيب جسدي ونفسي بحقهن، لجعل حياتهن داخل الأسر لا تطاق.وفي هذا الصدد، نقلت هيئة الأسرى في تقريرها الصادر اليوم الخميس، شكوى أسيرات “الدامون” وتذمرهن من الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها، خاصة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطعمة فاسدة وإجراءات أخرى غير إنسانية تفرضها السلطات الصهيونية على معتقلات “الدامون” alansaar.

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