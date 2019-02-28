بالصور.. إستدعاء فرق لإنقاذ فأر بدين من فتحة مجاري!!

2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تلقت فرق الإغاثة في بلدة بنشايم الألمانية اتصالا غير عادي: فأر بدين يحتاج للمساعدة بعد العثور عليه عالقا في ثقب في غطاء بالوعة.

وقال مايكل سير، عضو فريق إنقاذ الحيوانات، لوسائل الإعلام المحلية "كانت فأرة تحتفظ بالكثير من دهون الشتاء وكانت عالقة تماما في البالوعة عند منتصف بدنها.



لم تكن تستطيع المضي للأمام أو الرجوع للخلف".وأثارت عملية الإنقاذ الكبيرة تساؤلات عن سبب بذل كل هذا الجهد لإنقاذ فأر مجارير ولكن سير يرى أن "حتى الحيوانات التي يكرهها الكثيرون تستحق الاحترام".وقالت شرطة الإطفاء المحلية إن فريق المتطوعين لديها تلقى اتصالا يوم الأحد، واتبعت إجراءات "إنقاذ حيوان صغير".وعند وصول طاقم المتطوعين من وحدة الإطفاء كان سير، المتخصص في إنقاذ الحيوان في منطقة راين نيكار، ولكنه لم يستطع إنقاذ الفأر البدين من فوهة البالوعة من أعلى.وبمساعدة فريق كامل من فرق الإطفاء تم رفع غطاء البالوعة، بينما تمكن سير من دفع الفأر من الجانب الآخر وتحريره.وعادت الفأرة على الفور إلى البالوعة، ولكن بعد التقاط العديد من الصور لها عن قرب.وبعد وضع الصور على صفحة فريق إنقاذ الحيوان على فيسبوك، حظيت بمئات التعليقات التي تثني على العناية التي منحت لحيوان عادة ما يكون عرضة للإبادة.ولم يتلق سير أجرا عن عملية الإنقاذ ولكنها حصل على صورة مرسومة باليد للفأرة محاطة بقلوب من الفتاة التي كانت أول من شاهدت الفأرة العالقة في محنتها واتصلت بفرق الإغاثة.انتهى

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