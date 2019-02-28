سوق العراق للاوراق المالية تغلق منخفضة في آخر جلسات الأسبوع

2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.83 %، متوقفًا عند 465.13 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 9 شركات مساهمة، مقابل ارتفاع أسهم شركة واحدة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 405,598,391 سهمًا، بقيمة إجمالية 297,251,500 دينارًا عراقيًا، تحصلت من خلال إبرام 374 صفقة، شملت 23 شركة تم تداول أسهمها في جلسة اليوم، من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق رسميًا.

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