2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة حماس ترحب بتحقيق الأمم المتحدة في تظاهرات غزة وتطالب بمحاسبة كيان الاحتلال الصهيوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/28 | 17:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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