مصدر نيابي: لا تصويت على الكابينة المتبقية في جدول اعمال الجلسة المقبلة

2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، عن جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فيما اشار الى انها لا تتضمن التصويت على الكابينة

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