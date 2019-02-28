الاتحاد الكردستاني : تسلمنا رسالة من بارزاني لحل الخلاف بشأن تشكل حكومة الإقليم

2019/02/28 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس ، تسلمه رسالة من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أعلن خلالها استعداده لحل جميع الخلافات بشان إكمال تشكيل حكومة الإقليم، فيما بين أن بارزاني دعا إلى عقد اجتماع بين الطرفين بداية الأسبوع المقبل لحسم الاتفاق وإنهاء الخلافات.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة/، […]

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