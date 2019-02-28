نائب: الكهرباء تتراجع عن الخصخصة

2019/02/28 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الطاقة النيابية عدي عواد، الخميس، ان وزارة الكهرباء تراجعت عن تطبيق الخصخصة في محافظة البصرة.

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