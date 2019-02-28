نائب: كتل سياسية تريد رئاسة اللجان النيابية..بعض الوزارات تدار من قبل الاحزاب

2019/02/28 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، الخميس، ان كتل سياسية تسعى الى تقاسم رئاسة اللجان النيابية وفقا لمنهج المحاصصة، فيما لفت الى ان بعض الوزارات تدار من قبل كتل سياسية.

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