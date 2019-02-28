مصادر تكشف جدول اعمال الجلسة المقبلة: لا تصويت على الكابينة المتبقية

2019/02/28 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر نيابية، الخميس، عن جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فيما اشارت الى انها لا تتضمن التصويت على الكابينة الوزارية المتبقية.

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