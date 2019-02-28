انقاذ أسرة حاصرها حريق داخل منزل شمال شرقي بغداد

2019/02/28 | 17:16

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني انقذت عائلة حاصرتها نيران أندلعت داخل منزلها شمال شرقي بغداد.

بغداد اليوم- بغداد

أقر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، الخميس (28 شباط 2019)، بقتله ما لا يقل عن 1257 مدني "بالخطأ" خلال عملياته لملاحقة عناصر داعش، في العراق وسوريا.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة

بغداد اليوم - بغداد

ألقى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، 28 شباط، 2019، القبض على عصابة مكونة من 10 أشخاص وضبطهم بالجرم المشهود متلبسين بسرقة عجلات ومواد لعجلات مسقطة من موقع ترقيم العجلات في بغداد.

وذكر إعلام المكتب في بيان تلقت

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (27 شباط 2019)، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين، شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره بدراجة ناري

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