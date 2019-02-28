ضبط معمل يزوّر ماركات تجارية عالمية .. في الديوانية

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الديوانية ، بالتعاون مع الاجهزة المختصة ، معملا متخفيا يقوم بتزوير ماركات تجارية عالمية .

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