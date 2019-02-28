عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ويبحث التعاون بين البلدين

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في العاصمة بغداد.

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