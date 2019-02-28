نائب : مجلس النواب سيعيد النظر بالاتفاقية مع الاردن في اولى جلساته المقبلة

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، ان مجلس النواب سيسرع في اعادة النظر بالاتفاقية الاقتصادية التي ابرمت بين العراق والاردن .

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