رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية: تعديل قانون رئاسة الإقليم سيتم باتفاق كل الأطراف

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أن "تعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان سيتم باتفاق كل المكونات والأطراف".وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، أوميد خوشناو: "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن نسمح لأنفسنا بتعديل قانون رئاسة الإقليم من جانب واحد.فهذه المسألة مسألة حساسة ووطنية، يجب أن تجري باتفاق كل المكونات والأطراف، وهذا ما سنفعله".وأمل خوشناو أن يتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماعهما القادم إلى اتفاق على "عودة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى البرلمان.لنعمل معاً على تعديل قانون رئاسة الإقليم".ويعد تعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان من بين أولى أولويات برلمان كوردستان في دورته الحالية، بحيث يسمح بانتخاب رئيس إقليم كوردستان من قبل البرلمان.في 29 تشرين الأول 2017، وبعد تخلي الرئيس مسعود البارزاني عن رئاسة إقليم كوردستان، وزع برلمان كوردستان صلاحيات رئيس الإقليم على كل من الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء، وفي 11 تموز 2018 علق برلمان كوردستان مؤسسة رئاسة الإقليم لحين انتخاب رئيس لإقليم كوردستان.بعد انتخابات 30 أيلول 2018 البرلمانية في إقليم كوردستان، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترشيح نائب رئيس الحزب ورئيس وزراء إقليم كوردستان الحالي، نيجيرفان البارزاني، لرئاسة إقليم كوردستان.

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