قوات سوريا الديمقراطية تعلن تحرير 24 من مقاتليها المختطفين لدى داعش

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، تحرير 24 من مقاتليها المختطفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في بلدة الباغوز، مؤكدة "إيقاف عمليّات الاشتباك المباشر مع التنظيم".وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: "تستمرّ عمليّة إجلاء المدنيين من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه إرهابيو داعش في بلدة الباغوز".وأضاف البيان: "وفي هذا الإطار، وكجزء من أخلاقيّات قوّاتنا والتزامها بسلامة المدنيين، فقد ارتأت قوّاتنا إيقاف عمليّات الاشتباك المباشر مع التنظيم الإرهابيّ، لتجنيب المدنيين أيّة أضرارٍ محتملة، وذلك بعد أن أحكمنا الطوق على الإرهابيّين في البلدة".وأوضح البيان: "تمكّنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير مقاتلينا المخطوفين لدى التنظيم الإرهابيّ، حيث نجحنا في تأمين ممرّ آمن للمدنيين، كما استطعنا تحرير 24 مقاتلاً من قوّاتنا كان التنظيم الإرهابيّ قد اختطفهم قبل أشهر".ودخلت عملية القضاء على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق الفرات وديرالزور بسوريا، المرحلةَ العملية، إلا أن عدداً من مسلحي التنظيم ما زالوا متواجدين في بلدة "الباغوز"، بالإضافة إلى عدد من المدنيين يتخذهم أولئك المسلحون دروعاً بشرية.وخرج آلاف المدنيين وعوائل مسلحي تنظيم داعش من منطقة "الباغوز" ، ولا تزال عملية الخروج مستمرة إلى اليوم، حيث يتم جمعهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم تتولى قواتُ الأمن التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية بكوردستان سوريا، وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية، أمر هؤلاء.وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، منذ أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع في منطقة "الباغوز" قرب الحدود العراقية.

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