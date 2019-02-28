فان نيكيرك سيشارك على الأرجح في مونديال 2019 بالدوحة

2019/02/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فان نيكيرك (26 عاماً) في مؤتمر صحافي "أعتقد بأني سأكون هناك في الدوحة.فريقي صبور جداً.أعتقد بصدق بأني سأكون هناك وبأني سأكون قادراً على المنافسة"، مؤكداً أن فكرة الغياب "لم ترد في مخيلته على الإطلاق".وكان فان نيكيرك ضحية إصابة خطرة جداً خلال مشاركته في مباراة استعراضية للركبي في تشرين الأول/أكتوبر 2017.وتضمن برنامج إعادة التأهيل الذي اتبعه القيام بزيارات إلى الولايات المتحدة، قطر، وداخل جنوب إفريقيا.وأحرز فان نيكيرك مطلع شباط/فبراير الحالي المركز الأول في سباق 400 متر في بطولة منطقة بلومفونتين بزمن 47.28 ثانية بفارق أكثر من أربع ثوان عن رقمه القياسي للسباق، وكان ذلك أول ظهور له منذ إحرازه ذهبية سباق 400 متر وفضية سباق 200 متر في بطولة العالم 2017 في لندن.وتقام بطولة العالم 2019 لألعاب القوى في الدوحة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر.

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