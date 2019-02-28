شاهد.. الإجتماع الوطني التشاوري وضرورة حفظ سيادة البلد وإخراج القوات الأجنبية

2019/02/28 | 17:19

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اكد مراقبون ان القضايا الاساسية التي ناقشها الاجتماع الوطني

التشاوري ، لابد من بلورتها بتشريعات نيابية ، وابرزها قانون اخراج

القوات الاميركية من البلاد.

تقرير: محمد الكعبي

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